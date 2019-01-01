اليوم.. مناقشة كتاب "كمان زغلول" بمركز بحوث أدب الطفل

تعقد بمركز توثيق وبحوث أدب الطفل، بمقره الكائن في 15 شارع المنيل ميدان المماليك٬ في الثالثة من بعد عصر اليوم السبت٬ لقاد مفتوح لمناقشة وكتاب "كمان زغلول" مسرحية موجهة لذوي الإحتياجات الخاصة الصادر عن الهيئة العامة للكتاب٬ من تأليف أحمد زحام٬ ورسوم رشا منير، هذا ويشارك في المناقشة: الناقد المسرحي يسري حسان، والكاتب المسرحي محمد ناصف، ويدير اللقاء الدكتور أشرف قادوس، والمسرحية موجهة للأطفال من سن 9 إلى 15 عاما.



وبحسب "زحام" أن المسرحية كانت ضمن مشروع التفرغ من المجلس الأعلى للثقافة الذي تضمن دراسة عن أدب المعاقين وتقديم نماذج أدبية في هذا المجال، والتي أسفرت عن كتابة هذا العمل وغيرها من رواية شجرة حمزة التي صدرت عن المركز القومي لثقافة الطفل.



المسرحية لذوي القدرات الخاصة، واستمر عرضها ثلاث سنوات بعدد عروض ثمانين عرض مسرحي، وفازت بأفضل عرض مسرحي في الملتقى الدولي لذوي القدرات الخاصة أولادنا عام ٢٠١٨.