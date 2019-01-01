لأول مرة.. 7 غارات جوية للجيش الليبى على مواقع ميلشيات الوفاق

شن طيران الجيش الوطني الليبي، فجر اليوم السبت، ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لحكومة الوفاق في سرت ومصراتة.



وبحسب مراسل "العربية الحدث"، فإن 7 غارات جوية ضربت أهدافًا عسكرية للوفاق بمدينة مصراتة الليبية، وأن قصف سلاح الجو استهدف عدة أهداف بينها غرفة التحكم بالطيران التركي المسير ومنظومة الدفاع الجوي بقاعدة مصراتة والكلية الجوية بالمدينة.



وأضاف المراسل، أن قصفا جويا نفذه الجيش الوطني الليبي لأول مرة على مواقع لميليشيات الوفاق في المنطقتين.



من جهة أخرى، أفادت أنباء متداولة عن استهداف غرفة عمليات تابعة للقوات التركية التي تتحكم بالطيران المسيّر في تلك المنطقة، وأيضًا غرفة عمليات أخرى، ومستودعات ذخائر.



ولم تكشف أي جهة رسمية تفاصيل الضربات التي استهدفت مصراتة، بالنفي أو بالتاكيد، حتى لحظة نشر هذا الخبر.



وتداولت صفحات على الفيسبوك، أنباء الضربات الجوية على مدينة سرت ومدينة مصراتة.



وأشارت إلى أنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة بمدينة مصراتة غرب البلاد، مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة للوفاق فوق مدينة ترهونة وغربها.