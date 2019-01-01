اليوم.. الكنيسة تحتفل بتجليس أسقف البحر الأحمر

تحتفل إيبارشية البحر الأحمر بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بتجليس الأنبا إيلاريون أسقفًا للإيبارشية.



ويشارك في صلوات عشية تجليس الأنبا إيلاريون عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومن بينهم الأنبا أرميا الأسقف العام، كما يترأس أساقفة الكنيسة صباح الأحد المقبل صلوات قداس تجليس الأنبا إيلاريون أسقفًا على إيبارشية البحر الأحمر.



وكان البابا تواضروس الثاني قد سيم عدد من الأساقفة الجدد خلال شهر يونيه الماضي من بينهم الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر والأنبا ثاؤفيلس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمنفلوط في أسيوط والأنبا أنطونيوس مطرانًا على إيبارشية جنوب إفريقيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتحتفل الكنيسة خلال الشهر الجاري بتجليس الأساقفة الجدد على إيبارشيتهم بعد فترة من التدريب على الخدمة بالإيبارشيات.