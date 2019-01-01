أول خطوة من بايرن ميونخ للتعاقد مع سانى

اتخذ نادي بايرن ميونخ الألماني، أولى خطواته في سبيل التعاقد مع الدولي الألماني ليروي ساني، جناح فريق مانشستر سيتي.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن بايرن ميونخ بدأ في المفاوضات الرسمية مع السيتي من أجل التعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة.



وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن حسن صالح حمديتيش، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، هو من يقود المفاوضات للتعاقد مع اللاعب.



ورفض ساني تجديد عقده مع مانشستر سيتي، رغم تمسك بيب جوارديولا مدرب الفريق السماوي به.



وكان مانشستر سيتي قد عرض على ساني لتجديد العقد حصوله على راتب سنوي بموجب العقد الجديد يصل إلى 12 مليون يورو.