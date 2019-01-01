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مصر

500 مليون جنيه أرباح لشركة مصر للطيران للأسواق الحرة

السبت 27/يوليه/2019 - 02:43 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة الوطنية للطيران، أن شركة مصر للطيران للأسواق الحرة حققت أرباح مالية خلال العام المالى الماضي حوالى 500 مليون جنيه، بزيادة عن العام الماضى بأكثر من 150 مليون جنيه، وذلك فى إطار الخطط الاستراتيجية التى تم وضعها من جانب مسئولى شركة الأسواق الحرة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركة مصر للطيران للأسواق الحرة بصدد إنشاء العديد من المشروعات الاستراتيجية داخل وخارج المطارات المصرية خلال الشهور القليلة المقبلة، لزيادة إيرادات الشركة والمساهمة فى زيادة السمعة الطيبة التى تحتلها الشركة الوطنية، خاصة فى ظل المنافسة الشرسة فى سوق النقل الجوى العالمى حاليًا.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن تعلن باقى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران أرباحها المالية للعام المالى الماضي، عقب الانتهاء من موسم الحج لهذا العام.

يذكر أن شركة مصر للطيران للأسواق الحرة تشهد خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق أرباح مالية كبيرة، خاصة عقب تولى القيادة الحالية رئاسة الشركة، وذلك من خلال الخطط الاستراتيجية والتسويقية والاهتمام بالعنصر البشرى وغيرها من العناصر الأخرى، مما كان له أثر طيب ومردود إيجابى على موارد الشركة.
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