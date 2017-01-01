السبت 27 يوليه 2019 الموافق 24 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

قرقاش يترأس اجتماعا مشتركا حول "خدمة العمل الخارجى" للاتحاد الأوروبى

السبت 27/يوليه/2019 - 02:42 ص
قرقاش يترأس اجتماعا
قرقاش يترأس اجتماعا مشتركا حول "خدمة العمل الخارجى" للاتحاد
طباعة
ads
عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أول اجتماع لكبار المسئولين مع خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وعقد الاجتماع بين الطرفين في بروكسل، وفق بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في إطار ترتيب التعاون بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وشارك في رئاسته الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية والأمينة العامة لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، هيلغا ماريا شميد.

كما أطلق الاجتماع تنفيذ ترتيب التعاون بين الطرفين الموقع في 31 يناير 2018 في بروكسل.

ووفق البيان الصادر بعد اللقاء "يهدف ترتيب التعاون إلى توفير إطار لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية من خلال حوار سياسي مكثف وتعزيز التعاون في القضايا الاستراتيجية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك".

وركز اجتماع كبار المسئولين على العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

واحتلت التطورات الأخيرة في منطقة الخليج مكانة بارزة في جدول الأعمال، وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى نزع فتيل التوترات وتجنب التصعيد.

كما ركزت المناقشات حسب البيان الرسمي الأوروبي أيضًا على اليمن وليبيا والسودان وسوريا والعراق وأفغانستان والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون لتعزيز السلام والاستقرار والحلول المستدامة للنزاعات القائمة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

"البترول" توضح حقيقة استقالة رئيس الهيئة العامة

منذ ساعة و 28 دقيقة

طائرة الخطوط البريطانية تصل القاهرة بعد تعليق الرحلات 6 أيام

منذ حوالي 3 ساعات

والد محمد الننى يكشف تفاصيل العثور على جثة داخل فيلا العائلة بالغربية

منذ ثلث ساعة

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

"العاملين المرافق": صرف العلاوة وفقا لقانون قطاع الأعمال

ستوديو

أديب عما حدث في جنازة فاروق الفيشاوي: "الإخوان علمونا قلة الأدب"

تعرف على موقف خماسي الأهلي المعارين للجونة (فيديو)

توفيق عكاشة: الدعم السبب الرئيسي في تراجع التعليم والصحة

رئيس الاتحاد السكندري يكشف عن التعاقد مع حارس الزمالك (فيديو)

ads

رياضة

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

مونشنجلادباخ الألمانى يبدأ خطوات ضم بن سبعينى

سان جيرمان يُدشن جسرًا للتواصل مع نيمار

سارى يرفض تقييم كريستيانو رونالدو: كان مجهدًا

الرئيس نيوز

تفاصيل جولة "عبد العال" الإفريقية الناجحة

لقطات نادرة للحظات الأولى بعد تأميم قناة السويس

أول تعليق من البدري على أنباء قيادته الزمالك

ترامب: سنتخذ «إجراء مضادا كبيرا» بحق فرنسا لفرضها ضرائب على شركات الإنترنت الأمريكية

منوعات

جزيرة يونانية تدفع لك ولعائلتك للعيش فيها

انخفاض طفيف في درجات الحرارة في أوروبا

بشاير الخير.. خطوت زراعة نخيل "البارحى" (فيديو)

إندونيسيا تشدد القيود على استيراد النفايات البلاستيكية

كشكول

ننشر شروط دخول امتحان "سمر كورس" بجامعة الأزهر

بالصور.. تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة بسوهاج

صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الوادي

"التعليم": انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على المنهج الجديد

إسلام سياسي

معارك شرسة بين البيشمركة وداعش في شنكال بالعراق

دوريات من التحالف الدولي على الحدود التركية السورية

مطالب إخوانية بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في فساد قادة الجماعة

غضب إخواني من محاولات داخلية لإغلاق قنوات الجماعة بتركيا

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
د.أحمد الخميسى
كيف اختار «جو» والدى لدور الشيخ يوسف فى «الأرض»؟
المزيد

الثقافة

احتفالية بذكرى ثورة 23 يوليو بثقافة الوادى الجديد

ورش فنية متنوعة فى استقبال أطفال النوبة بقصور الثقافة.. صور

يوم ترفيهى للأطفال احتفالا بثورة يوليو بثقافة أسيوط

لقاءات شعرية وورش فنية بثقافة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك