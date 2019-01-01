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رياضة

مونشنجلادباخ الألمانى يبدأ خطوات ضم بن سبعينى

السبت 27/يوليه/2019 - 02:39 ص
مونشنجلادباخ الألمانى
مونشنجلادباخ الألمانى يبدأ خطوات ضم بن سبعينى
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دخل نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في مفاوضات قوية مع المدافع الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب رين الفرنسي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن بروسيا مونشنجلادباخ تقدم بعرض رسمي قيمته 7.5 مليون يورو للظفر بخدمات بنسبعيني.

وأضافت الصحيفة أن بروسيا مونشنجلادباخ أراد الحصول على خدمات بن سبعيني الموسم الماضي ولكن المفاوضات لم تنجح، وهو يحاول مجددا الحصول على توقيعه هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يرفض رين العرض نظرا لضعف القيمة المالية، خاصة مع ظهور بن سبعيني بمستوى جيد الفترة الماضية، لا سيما في كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر مؤخرا.

وكانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية كشفت أن إدارة نابولي الإيطالي وضعت اسم بن سبعيني ضمن القائمة المختصرة للاعبين المطلوب التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يسعى نادي الجنوب الإيطالي لتقوية صفوفه بلاعب جديد في مركز الظهير الأيسر قادر على منافسة الجزائري الأخر فوزي غلام.

وتألق بن سبعيني مع منتخب الجزائر خلال النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا "مصر 2019"، حيث لعب دورا مهما في فوز "محاربي الصحراء" باللقب القاري للمرة الأولى منذ 29 عاما.
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