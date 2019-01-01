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محافظات

إصابة 4 أشخاص بمشاجرة بالأسلحة النارية فى البحيرة

السبت 27/يوليه/2019 - 02:34 ص
جريدة الدستور
معوض هويدي
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استقبل مستشفى دمنهور التعليمى، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، 4 أشخاص مصابين بطلقات نارية جراء وقوع بالأسلحة النارية بمنطقة ايو الريش لخلافات سابقة بين طرفين.

وكان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تلقي من ضباط المباحث بقسم شرطة دمنهور، يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين طرفين لخلافات سابقة " الجيرة".

وأسفرت المشاجرة عن اصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي، وهم كل من: "محمد صلاح ملوك"، 25 سنة، مصاب بطلق نارى بالقدم اليمنى، و"حمدى إبراهيم السيد"، 40 سنة، مصاب بطلق نارى بالفخد الأيسر، و"محمود سليمان محمد"، 30 سنة، مصاب بطلق نارى بالساق اليمنى اليسرى، و"مصطفى سليمان محمد"، 34 سنة، مصاب بطلق نارى بالفخذ الأيسر، وجارى عمل الأشعة والفحوصات الطبية.

وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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