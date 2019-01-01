سان جيرمان يُدشن جسرًا للتواصل مع نيمار

تسلك الأزمة بين نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، وإدارة ناديه الفرنسي مسارًا جديدًا خلال معسكر الإعداد في الصين، حيث دشن الطرفان جسر التواصل بينهما.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان يتمسك باستمرار نيمار دا سيلفا، وعدم السماح له بالرحيل هذا الصيف، ورغم أن النجم البرازيلي قام بتصرفات غير احترافية، إلا أن النادي الفرنسي حريص على تجاوز ذلك.



وتابعت الصحيفة الإسبانية: "تضافرت جهود الطرفين لتخفيف حدة التوترات الأخيرة وشارك المهاجم البرازيلي عن طيب خاطر في الأحداث الترويجية للفريق الباريسي، حيث يدرك سان جيرمان أن وجود نيمار يعزز علامتهم التجارية في جميع أنحاء العالم".



وتخلف نيمار عن بداية فترة إعداد باريس سان جيرمان لمدة أسبوع كامل، وغاب عن أول وديتين للفريق ضد دريسدن ونورمبرج، علما بأنه سيغيب أيضًا عن مواجهة إنتر ميلان، ومباراة رين في كأس السوبر الفرنسي يوم 3 أغسطس المقبل بسبب الإيقاف.



وألمح البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، إلى إمكانية بقاء نيمار، عندما قال: "لا نمانع رحيله، إذا وصل عرض جيد، لكن إذا بقى، فعليه الامتثال للقواعد الجماعية".