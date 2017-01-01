بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

اقترب نادي بيراميدز، من التعاقد مع إبراهيم حسن، لاعب الفريق الأول للكرة بالزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح ضمن قائمة الفريق الأزرق بداية من الموسم المقبل.



وأتم نادي بيراميدز، اتفاقه مع الفارس الأبيض، بشأن التعاقد مع إبراهيم حسن، وقام بصرف مقدم التعاقد مع اللاعب، الذى رحب بارتداء القميص الأزرق.



وأصر الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفنى الجديد لبيراميدز، على ضم اللاعب من نادي الزمالك، حيث سبق له قيادته خلال تجربته مع الإسماعيلي، التى إنتهت في ديسمبر من عام 2017.



يذكر أن إبراهيم حسن، قد رحل عن الدراويش وانضم لقلعة ميت عقبة، في الصيف الماضى، رفقة زميله، بهاء مجدي.