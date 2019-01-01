سارى يرفض تقييم كريستيانو رونالدو: كان مجهدًا

رفض ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تقييم نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد غيابه عن المباراة الودية خاضها الفريق أمام نجوم الدوري الكوري الجنوبي اليوم وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.



وتابع ساري في تصريحات أوردتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "رونالدو ما زال متعبًا وكان يجب إعطاءه فرصة لالتقاط الأنفاس وتحدثت معه وأخبرني أنه يحتاج إلى فترة راحة وهو ما تم تحقيقه".



وأكد ماوريسيو ساري أنه لا يستطيع إجراء تقييمات للاعبين في الوقت الراهن لأن عددًا كبيرًا منهم لم ينضموا إلى فترة التأهيل الحالية.



وأضاف المدير الفني لنادي يوفنتوس أن الفريق أمامه 10 أيام تدريب بدون خوض مباريات مما سيجعل اللاعبين لديهم إمكانية لاستعادة اللياقة البدنية مجددًا.