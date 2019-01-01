السبت 27 يوليه 2019 الموافق 24 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

تكنولوجيا

"واتس آب" تستعد لإطلاق خدمة الدفع وإرسال الأموال

السبت 27/يوليه/2019 - 05:33 ص
جريدة الدستور
طباعة
ads
أعلنت شبكة "واتس آب" العملاقة في مجال خدمات المراسلة، أمس الجمعة، عزمها إطلاق خدمتها الأولى للدفع في الهند، أكبر سوق لها مع 400 مليون مستخدم.

وقد اختبرت الشركة المملوكة لمجموعة "فيس بوك" الخدمة على أكثر من مليون شخص خلال العام الماضي، لكنها علقت إطلاقها تجاريا بانتظار الحصول على موافقة الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الهند.

وقال ويل كاثكارت الرئيس العالمي للشركة في بيان إن خدمة الدفع الجديدة: "ستجعل إرسال أموال لشخص ما على واتس آب بالسهولة عينها كإرسال رسالة".

وأضاف "نتحرّق لتقديم هذه الخدمة لمستخدمينا في سائر أنحاء الهند هذا العام".

وستصبح الهند تاليا أول دولة تشغل فيها "واتس آب" خدمتها للدفع، لكن كاثكارت لم يكشف ما إذا كانت السلطات الهندية قد أعطت موافقتها النهائية.

وأشار إلى إن هذه الخدمة ضرورية لتسريع الاندماج بالنظام المالي في الهند وإدخال عدد أكبر من الناس في عالم الاقتصاد الرقمي الذي يحقق نموا سريعا.

وتعد الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الرئيسية نموًا في العالم، إذ يستخدم عشرات الملايين من سكانها الإنترنت لإجراء معاملاتهم المالية.

وستتنافس الخدمة الجديدة من "واتس آب" فور إطلاقها خدمات أخرى للدفع الرقمي بينها " جوجل باي" و"أمازون باي".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

الحكومة: حذف المواطنين عشوائيًا من البطاقات التموينية "شائعة"

منذ حوالي 14 ساعة

"البترول" توضح حقيقة استقالة رئيس الهيئة العامة

منذ حوالي 11 ساعة

قفشة يؤجل التوقيع للزمالك.. والأهلي يحسم مصير الصفقة في 72 ساعة

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

"العاملين المرافق": صرف العلاوة وفقا لقانون قطاع الأعمال

ستوديو

أديب عما حدث في جنازة فاروق الفيشاوي: "الإخوان علمونا قلة الأدب"

تعرف على موقف خماسي الأهلي المعارين للجونة (فيديو)

توفيق عكاشة: الدعم السبب الرئيسي في تراجع التعليم والصحة

رئيس الاتحاد السكندري يكشف عن التعاقد مع حارس الزمالك (فيديو)

ads

رياضة

بيراميدز ينهى الاتفاق على ضم لاعب الزمالك

مونشنجلادباخ الألمانى يبدأ خطوات ضم بن سبعينى

سان جيرمان يُدشن جسرًا للتواصل مع نيمار

سارى يرفض تقييم كريستيانو رونالدو: كان مجهدًا

الرئيس نيوز

تفاصيل جولة "عبد العال" الإفريقية الناجحة

لقطات نادرة للحظات الأولى بعد تأميم قناة السويس

أول تعليق من البدري على أنباء قيادته الزمالك

ترامب: سنتخذ «إجراء مضادا كبيرا» بحق فرنسا لفرضها ضرائب على شركات الإنترنت الأمريكية

منوعات

جزيرة يونانية تدفع لك ولعائلتك للعيش فيها

انخفاض طفيف في درجات الحرارة في أوروبا

بشاير الخير.. خطوت زراعة نخيل "البارحى" (فيديو)

إندونيسيا تشدد القيود على استيراد النفايات البلاستيكية

كشكول

ننشر شروط دخول امتحان "سمر كورس" بجامعة الأزهر

بالصور.. تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة بسوهاج

صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الوادي

"التعليم": انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على المنهج الجديد

إسلام سياسي

معارك شرسة بين البيشمركة وداعش في شنكال بالعراق

دوريات من التحالف الدولي على الحدود التركية السورية

مطالب إخوانية بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في فساد قادة الجماعة

غضب إخواني من محاولات داخلية لإغلاق قنوات الجماعة بتركيا

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
د.أحمد الخميسى
كيف اختار «جو» والدى لدور الشيخ يوسف فى «الأرض»؟
المزيد

الثقافة

احتفالية بذكرى ثورة 23 يوليو بثقافة الوادى الجديد

ورش فنية متنوعة فى استقبال أطفال النوبة بقصور الثقافة.. صور

يوم ترفيهى للأطفال احتفالا بثورة يوليو بثقافة أسيوط

لقاءات شعرية وورش فنية بثقافة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك