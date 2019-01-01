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رياضة

الزوراء يتوج باللقب الـ16 فى كأس العراق

السبت 27/يوليه/2019 - 01:45 ص
الزوراء يتوج باللقب
الزوراء يتوج باللقب الـ16 فى كأس العراق
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توج الزوراء بلقب كأس العراق لكرة القدم للمرة السادسة عشرة في تاريخه بفوزه على الكهرباء 1-صفر، أمس الجمعة، في المباراة النهائية على استاد الشعب الدولي في بغداد أمام نحو 25 ألف متفرج.

وقاد صفاء هادي الزوراء، صاحب الرقم القياسي بالتتويج بهذه المسابقة، إلى الفوز بإحرازه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 بضربة رأسية إثر كرة ركنية.

وأهدر الكهرباء الذي خاض المباراة النهائية لمسابقة الكأس للمرة الأولى في تاريخه، فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول عندما تلقى مهاجمه علاء محسن كرة على طبق من ذهب داخل المنطقة تابعها برأسه إلى جانب مرمى الزوراء الخالي.
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