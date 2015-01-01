الدورى الصينى يحرم إنتر من ثنائية ميراندا وجودين

أعلن نادي إنتر ميلان، أمس الجمعة، عن رحيل مدافعه البرازيلي جواو ميراندا إلى نادي جيانجسو سونينج الصيني، بعدما فسخ اللاعب عقده مع النيراتزوري ليضع نهاية لرحلته مع الفريق التي استمرت لـ4 أعوام.



وجاء انتقال ميراندا إلى الدوري الصيني، بعدما تعاقد إنتر ميلان مع زميله السابق الأوروجواياني دييجو جودين، حيث كونا ثنائيا رائعا في صفوف أتلتيكو مدريد خلال الفترة من 2011 إلى 2015.



وانتقل اللاعب لصفوف الإنتر عام 2015 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، ومنذ تلك اللحظة أصبح أحد الركائز الدفاعية للفريق.



ونشر النادي الإيطالي بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "يعلن نادي إنتر ميلان أنه توصل لاتفاق مشترك لفسخ عقد اللاعب جواو ميراندا الذي سينتقل لنادي جيانجسو سونينج الصيني".



وشارك المدافع البرازيلي منذ وصوله للفريق عام 2015 في 4 مواسم خاض خلالها 121 مباراة وسجل هدفا وحيدا.



وبعد امتلاك إنتر ميلان لاعبين في الخط الخلفي أمثال السلوفاكي ميلان سكرينيار والهولندي ستيفان دي فريج وأخيرا الأوروجواياني دييجو جودين، أصبح من الصعب استمرار ميراندا داخل صفوف النادي الإيطالي.