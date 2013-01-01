الإنتر يسعى لخطف نجم ريال مدريد

اقترب الويلزي جاريث بيل من الرحيل عن ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، ليبدأ رحلة جديدة في ملاعب الدوري الصيني، بقميص فريق جيانجسو سونينج.



ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النادي الصيني سيتعاقد مع اللاعب الدولي الويلزي لمدة 3 مواسم.



وأشارت الصحيفة إلى رغبة توتنهام الإنجليزي في استعادة اللاعب، البالغ من العمر 30 عاما، لكنه بات الآن أقرب للدوري الصيني.



بدورها، ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن بيل سيصبح أعلى لاعبي العالم أجرا، حيث سيتقاضى راتبا أسبوعيا يبلغ 1.100 مليون جنيه إسترليني.



وتملك مجموعة "سونينج"، المالكة للنادي الصيني، 70% من ملكية نادي إنتر ميلان الإيطالي، وهو ما يجعل اللاعب أقرب للتحول إلى "النيراتزوري" بعد فترة قصيرة.



وقد يستخدم ملاك الإنتر النادي الصيني كجسر للظفر بتوقيع بيل لاحقا، بدلا من الاضطرار لدفع أموال باهظة حال التفاوض حاليا مع النادي الملكي.



وكان جوناثان بارنيت، وكيل بيل، أكد مؤخرا أن بيل لن يرحل عن الريال على سبيل الإعارة مطلقا، مشيرا إلى حتمية بيعه، حال أراد النادي التخلص منه.



وسيرحل بيل عن ريال مدريد بقرار من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، والذي كشف صراحة عن رغبته في رحيل الدولي الويلزي سريعا، كونه خرج من حساباته للموسم المقبل.



يذكر أن بيل يلعب في ريال مدريد منذ صيف 2013 قادما من توتنهام، وحقق مع الفريق 13 بطولة مختلفة منها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.