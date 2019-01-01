يوفنتوس يفاجئ الإنتر بالتحرك نحو لوكاكو

تحول نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل مفاجئ نحو التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليزاحم غريمه إنتر ميلان على ضمه.



وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن تجهيز اليوفي عرضًا لضم لوكاكو من مان يونايتد، ضمن صفقة تبادلية ينتقل خلالها المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى "الشياطين الحمر".



رغم ذلك، ليس واضحًا حتى الآن موقف ديبالا من إقحامه ضمن صفقة تبادلية، ليصبح خطرًا يهدد الصفقة حال اعتراضه على الانتقال لليونايتد.



وتشير تقارير صحفية أخرى إلى تقدم الإنتر بعرض جديد فور علمه بتحرك اليوفي نحو اللاعب، ليرفع عرضه إلى 70 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.



وكان اليونايتد قد رفض كافة العروض، التي تقدم بها "النيراتزوري" في الفترة الأخيرة، بعدما طلب الحصول على 80 مليون يورو نظير التخلي عن اللاعب.



ويسعى أنطونيو كونتي، مدرب الإنتر، للظفر بتوقيع لوكاكو، الذي حاول ضمه أيضا قبل عامين، أثناء توليه تدريب تشيلسي الإنجليزي، قبل أن ينجح اليونايتد في التعاقد معه.



يذكر أن يوفنتوس ارتبط مؤخرا بالتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، لكن تحركه نحو لوكاكو يوضح فشله في التوصل لاتفاق مع اللاعب.