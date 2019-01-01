الصين تتوقع حضورًا طاغيًا للشركات الأمريكية فى المعرض الدولى للاستيراد

توقعت وزارة التجارة الصينية، أمس الجمعة، حضورًا طاغيًا للشركات الأمريكية في معرض الصين الدولي للاستيراد الذي سيعقد في شنغهاي خلال شهر نوفمبر المقبل، على الرغم من الحرب التجارية المستمرة.



وحسب ما ذكرته شبكة أخبار "آي فينغ" الصينية، يعد معرض الاستيراد، الذي ظهر لأول مرة العام الماضي، جزءًا من حملة الصين لجذب المستثمرين والشركات الأجنبية من خلال إظهار أن الصين حريصة على شراء المزيد من السلع والخدمات من الخارج.



وقال رن هونج بين، مساعد وزير التجارة: "العارضون الأمريكيون سيشاركون بنشاط أكبر هذا العام، وهذا يدل على أن السوق الصينية لا تزال جذابة للغاية للشركات المحلية والأجنبية، بما في ذلك الشركات الأمريكية"، مشيرًا إلى أن الاحتكاك التجاري بين البلدين لا يمكن أن يمنع اهتمام الشركات الأمريكية بالسوق الصينية.



وستستأنف الصين والولايات المتحدة مفاوضاتهما التجارية المباشرة، الأسبوع المقبل، في شنغهاي، المركز التجاري والمالي الصيني؛ حيث سيعقد معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) دورته الثانية في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل.



لكن "رن" لم يقدم تقديرًا محددًا لعدد العارضين الأمريكيين، وقال فقط، إن مساحة العرض ستكون أكبر بنسبة 35% عن العام الماضي عندما شاركت أكثر من 170 شركة أمريكية، على الرغم من رفض واشنطن إرسال أي مسؤولين حكوميين كبار بعد بدء معركة التعريفات الجمركية.



وفقًا لبيانات الجمارك الصينية، انخفضت الواردات الصينية من المنتجات الأمريكية بنسبة 29.9% إلى 58.923 مليار دولار، في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وفي الوقت نفسه، انخفض الاستثمار المباشر من الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 16.4% ليصل إلى 1.63 مليار دولار، وفقًا لوزارة التجارة، أما الاستثمار المباشر غير المالي من الصين في الولايات المتحدة، قد هبط بنحو 20% خلال نفس الفترة.