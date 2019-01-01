احتفالية بذكرى ثورة 23 يوليو بثقافة الوادى الجديد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بثورة 23 يوليو المجيدة بفرع ثقافة الوادي الجديد، حيث شهد قصر ثقافة الخارجة احتفالية ثقافية وفنية بثورة يوليو تضمنت إلقاء قصائد شعرية لمواهب قصر ثقافة الطفل بالخارجة، وألقت نور كمال قصيدة بعنوان "انتصار"، وشاركت سندريلا بقصيدة بعنوان "مصر حكاية"، بالإضافة لبعض المواهب الأخرى.



كما نظم بيت ثقافة بلاط ورشتين تدريبيتين للحرف اليدوية على أعمال الخوص، والثوب الواحاتي، وتستمر لمدة عشرة أيام لكل دورة بمشاركه 10 سيدات، وذلك بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط المدربتين حمدية عبدالقادر عبدالقادر مدربة ثوب واحاتي، وسلوي سيد عبدالسلام مدربة أعمال الخوص.



كما تنظيم ورش فنية بمكتبة الطفل والشباب ببغداد وبيت ثقافة بلاط، وذلك احتفالًا بثورة ٢٣يوليو.