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اقتصاد

النمو الأمريكى غير المتوقع يرفع أسعار النفط

السبت 27/يوليه/2019 - 01:10 ص
النمو الأمريكى غير
النمو الأمريكى غير المتوقع يرفع أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، لتختم الأسبوع على صعود بعد بيانات أقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي حسنت النظرة المستقبلية للطلب على الخام، فضلًا عن بواعث القلق بشأن سلامة نقل النفط حول مضيق هرمز بما قد يهدد المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، أمس الجمعة، 7 سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 63.46 دولار للبرميل لتختم الأسبوع مرتفعة نحو 1.7%، وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 56.20 دولار للبرميل، بزيادة 18 سنتًا، ليزداد سعر الخام 1.2% على مدار الأسبوع.

وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي دون المتوقع في الربع الثاني من العام مع طفرة في الإنفاق الاستهلاكي، مما عزز توقعات استهلاك النفط.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال مانجمنت: "البيانات كانت إيجابية في محصلتها.. الناتج المحلي الإجمالي فاق التوقعات.. إنفاق المستهلكين اخترق السقف، لكن إنفاق الشركات كان سيئًا بقدر ما كان إنفاق المستهلكين جيدًا".

وتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بوتيرة تقل عن المتوقع في الربع الثاني من 2019؛ حيث قلص ارتفاع إنفاق المستهلكين؛ إثر بعض الانخفاض الناتج عن هبوط الصادرات وتراجع وتيرة تكوين المخزونات، مما قد يسهم في تخفيف مخاوف بشأن متانة الاقتصاد.

وقالت الحكومة الأمريكية: "إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية 2.1% في الربع الثاني من 2019".
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