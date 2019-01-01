جونسون وترامب يناقشان هاتفيًا التوترات مع إيران

ذكر متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا، أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا التوتر الأخير مع إيران، وحاجة البلدين للعمل معًا في هذه القضية.



ونقل البيان عن الزعيمين قولهما إنهما سيلتقيان في قمة مجموعة الدول السبع في فرنسا، أغسطس المقبل.



وكانت الخارجية البريطانية استدعت، السبت الماضي، القائم بالأعمال الإيراني بعد احتجاز ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.



كما ذكرت الحكومة البريطانية أنها بعثت برسالة أيضًا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، في 21 يوليو الجاري، أشارت فيها إلى أن احتجاز طهران ناقلتها يعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية.



وكذّبت لندن في رسالتها ادعاءات إيرانية حول حادث ارتطام بقارب صيد من جانب ناقلة "ستينا إمبيرو" النفطية، في الوقت الذي نفى فيه مسؤولون بريطانيون وجود شواهد في هذا الصدد.



وذكرت بريطانيا، أن طهران أوقفت الناقلة النفطية في تحرك غير قانوني خلال مرورها بالمياه الدولية.