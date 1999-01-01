السبت 27 يوليه 2019 الموافق 24 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

بالصور.. حفل "وسط البلد" بمهرجان الأوبرا بالإسكندرية

السبت 27/يوليه/2019 - 03:01 ص
حفل وسط البلد بمهرجان
حفل "وسط البلد" بمهرجان الأوبرا بالإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
ads
واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، تألقها في مهرجانها الصيفي، حيث أحيا فريق وسط البلد، الليلة الخامسة من المهرجان الصيفي بأوبرا الإسكندرية، وظهر في تناغم وتناسق وقدم مجموعة متميزة من أغانيهم الخاصة التى أبهرت الجمهور وتفاعل معها وحققت نجاحًا كبيرًا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر، وتغنى الفريق في حفل الأوبرا بالعديد منها "قربيلى، وسط البلد، أنتيكا، هيلاهوب، سيلفي، مجنون، اتكلمى، بإمكان، شمس النهار".

وتقام فعاليات المهرجان بين عبق التاريخ في المسرح الروماني الآثري بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية، لتقف الآثار والأعمدة الرومانية بنسقها المتفردة شاهدًا وحارسًا على عظمة الفنون والجمهور المصري الذي أنار المسرح الروماني منذ انطلاق فعاليات المهرجان.

يذكر أن وسط البلد فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999، ونجح فى تحقيق الانتشار السريع، محققًا قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى، بعد أن خلق لون موسيقى جديد، أصدر عدة ألبومات متميزة كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. حركة الضباط بمديرية أمن البحيرة

منذ حوالي 4 ساعات

أسرة الننى تكشف تفاصيل جديدة حول العثور على جثة في فيلا اللاعب

منذ حوالي 20 ساعة

صلاح وريال مدريد.. صحيفة بريطانية تكشف "حقيقة العرض"

منذ حوالي 11 ساعة

"العاملين المرافق": صرف العلاوة وفقا لقانون قطاع الأعمال

ads

الصور

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

ads

الأكثر قراءة

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

"العاملين المرافق": صرف العلاوة وفقا لقانون قطاع الأعمال

محمود علاء يرد على شكوى لاعبي الزمالك ضده

ستوديو

أديب عما حدث في جنازة فاروق الفيشاوي: "الإخوان علمونا قلة الأدب"

تعرف على موقف خماسي الأهلي المعارين للجونة (فيديو)

توفيق عكاشة: الدعم السبب الرئيسي في تراجع التعليم والصحة

رئيس الاتحاد السكندري يكشف عن التعاقد مع حارس الزمالك (فيديو)

ads

رياضة

محرز يوضح حقيقة أزمة نهائى كأس أمم إفريقيا

الزمالك يحصل على استغناء محمد عواد

حسام البدري يصدر بيانًا بشأن تدريب الزمالك

دي روسي ينضم إلى بوكا جونيورز

الرئيس نيوز

تفاصيل جولة "عبد العال" الإفريقية الناجحة

لقطات نادرة للحظات الأولى بعد تأميم قناة السويس

أول تعليق من البدري على أنباء قيادته الزمالك

ترامب: سنتخذ «إجراء مضادا كبيرا» بحق فرنسا لفرضها ضرائب على شركات الإنترنت الأمريكية

منوعات

جزيرة يونانية تدفع لك ولعائلتك للعيش فيها

انخفاض طفيف في درجات الحرارة في أوروبا

بشاير الخير.. خطوت زراعة نخيل "البارحى" (فيديو)

إندونيسيا تشدد القيود على استيراد النفايات البلاستيكية

كشكول

ننشر شروط دخول امتحان "سمر كورس" بجامعة الأزهر

بالصور.. تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة بسوهاج

صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الوادي

"التعليم": انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على المنهج الجديد

إسلام سياسي

معارك شرسة بين البيشمركة وداعش في شنكال بالعراق

دوريات من التحالف الدولي على الحدود التركية السورية

مطالب إخوانية بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في فساد قادة الجماعة

غضب إخواني من محاولات داخلية لإغلاق قنوات الجماعة بتركيا

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
د.أحمد الخميسى
كيف اختار «جو» والدى لدور الشيخ يوسف فى «الأرض»؟
المزيد

الثقافة

احتفالية بذكرى ثورة 23 يوليو بثقافة الوادى الجديد

ورش فنية متنوعة فى استقبال أطفال النوبة بقصور الثقافة.. صور

يوم ترفيهى للأطفال احتفالا بثورة يوليو بثقافة أسيوط

لقاءات شعرية وورش فنية بثقافة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك