بالصور.. حفل "وسط البلد" بمهرجان الأوبرا بالإسكندرية

واصلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، تألقها في مهرجانها الصيفي، حيث أحيا فريق وسط البلد، الليلة الخامسة من المهرجان الصيفي بأوبرا الإسكندرية، وظهر في تناغم وتناسق وقدم مجموعة متميزة من أغانيهم الخاصة التى أبهرت الجمهور وتفاعل معها وحققت نجاحًا كبيرًا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر، وتغنى الفريق في حفل الأوبرا بالعديد منها "قربيلى، وسط البلد، أنتيكا، هيلاهوب، سيلفي، مجنون، اتكلمى، بإمكان، شمس النهار".



وتقام فعاليات المهرجان بين عبق التاريخ في المسرح الروماني الآثري بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية، لتقف الآثار والأعمدة الرومانية بنسقها المتفردة شاهدًا وحارسًا على عظمة الفنون والجمهور المصري الذي أنار المسرح الروماني منذ انطلاق فعاليات المهرجان.



يذكر أن وسط البلد فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999، ونجح فى تحقيق الانتشار السريع، محققًا قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى، بعد أن خلق لون موسيقى جديد، أصدر عدة ألبومات متميزة كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية.