السبت 27 يوليه 2019 الموافق 24 ذو القعدة 1440
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ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

السبت 27/يوليه/2019 - 12:01 ص
جريدة الدستور
تصوير : محمود أحمد
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