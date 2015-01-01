اليوم.. محاكمة 44 متهمًا بـ"اعتناق أفكار داعش"

تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 44 متهما بينهم "حمادة. الـ"، لاعب نادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميا باعتناق أفكار داعش.



