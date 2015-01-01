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حوادث

اليوم.. محاكمة 44 متهمًا بـ"اعتناق أفكار داعش"

السبت 27/يوليه/2019 - 06:19 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 44 متهما بينهم "حمادة. الـ"، لاعب نادي أسوان، في القضية المعروفة إعلاميا باعتناق أفكار داعش.

كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفي خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة "ولاية سيناء" التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التي تدعو إليها.
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