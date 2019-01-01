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الثقافة

لقاءات شعرية وورش فنية بثقافة أسيوط

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:30 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث قدم قصر ثقافة ديروط يوم ثقافى إبداعى متنوع تضمن إقامة أمسية أدبية أدارها الشاعر جوده فتحي والمخرج والأعلامي محمد إبراهيم شارك فيها عدد من المواهب الصغيرة والتى تنوعت فيها القصائد الشعرية بين العامية والفصحى، كما أختتمت فعاليات ورشة إعادة تدوير الأشياء وطى الورق تدريب هند مكرم وعمل معرض فنى لنتاج الورشة وتكريم المواهب الفنية المتميزة التى قدمت افضل الأعمال، بينما تستمر فعاليات دورة "تأسيس وقواعد اللغة الفرنسية" للمرحلة الثانوية تقديم مصطفى يوسف السيوطي والذى قدم للمتدربين شرح مفصل لقواعد اللغة الفرنسية، وقدم قصر ثقافة الغنايم مسابقة ثقافية للأطفال حيث تنوعت الأسئلة فى كل المجالات وتنافس الأطفال على الإجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية.

تستمر فعاليات ورشة "إبدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل بالإقليم" والذى يقام على مسرح قصر ثقافة أسيوط حيث تم التدريب مع المايسترو حسام حسنى على أغاني "شد الحزام على وسطك، حبيبتي بين ضفايرها طل القمر"، بجانب ورشة مع الدكتور محمد الهجرسي وتم فيها تعريف الإيقاع والزمن للممثل، بالإضافة إلى ورشة أشغال فنية وعمل الكروشيه، وقد تم عمل قواعد للأكواب ضمن فعاليات نادى الطفل الصيفي بالقصر.
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