وفد "الغربية" يعلن تلقي طلبات المواطنين للخدمات الطبية

أعلن حزب الوفد بمحافظة الغربيه عن تلقى جميع طلبات المواطنين فيما يخص عمليات القلب، جميع عمليات العيون ماعدا الليزك، سماعات الأذن، الكراسي المتحركة وذلك للمواطنين الغير مؤمن عليهم صحي، وذلك في إطار أنشطة الحزب في المحافظات للتواصل مع الجماهير ومشاكلهم بعد توجيهات رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة الأخيرة.



وأضاف الحزب بمحافظة الغربية، أنه من يرغب في التسجيل عليه التوجه إلى مكتب الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب بشارع مكتب العمل امتداد محب خلف شومان.



ويواصل الحزب في الآونة الأخيرة أنشطته في خدمة المواطنين في عدد من المحافظات.