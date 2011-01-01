دراسة: سكان المدن الساحلية لا يصابون بالتوتر والإجهاد

أثبتت دراسة حديثة نُشرت في "Health & Place"، أن العيش بالقرب من شاطئ البحر، يحسن صحتك العقلية بشكل كبير.



وركز باحثون من جامعة "كانتربيري" في نيوزيلندا وجامعة ولاية "ميشيجان" الذين أجروا الدراسة على ما إذا كان الماء أو المساحات الزرقاء لها تأثير على المخ.



وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يعيشون بالمدن الساحلية، أقل إصابة بالتوتر والقلق، بالإضافة الى الإجهاد الناجم عن ضغوط الحياة اليومية.



وأجريت الدراسة على مدينة ولنجتون، وهي مدينة في نيوزيلندا يبلغ عدد سكانها حوالي نصف مليون نسمة، حيث تقع المدينة أيضًا في مكان مناسب بجوار بحر "تسمان" والمحيط الهادئ.



وتم أخذ جميع التفاصيل الجغرافية للمنطقة التي يمكن أن يراها الأشخاص في الاعتبار، فقد نظر الباحثون أيضًا في استطلاع أجري في 2011-2012 حول حياة الأشخاص الذين يعيشون في ولنجتون، ثم وضعوا المسح والتفاصيل الجغرافية معًا.



ويهدف الباحثون إلى الحصول على فهم أكثر شمولًا لهذه الفرضية من خلال إجراء نفس الدراسة في مدن أخرى وهيئات مائية مختلفة، من خلال فهم أفضل للعوامل البيئية التى تؤثر على صحة الإنسان سواء بالسلب أو الإيجاب.