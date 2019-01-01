"المؤتمر" يفتتح مقرًا جديدًا بمركز المنشأة بسوهاج

افتتح حزب المؤتمر برئاسة الربان مقرًا جديدا للأمانة الحزب بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وذلك بناء على توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب والنائب احمد حلمي الشريف نائب رئيس الحزب وبحضور النائب كمال الوحيلي مساعد رئيس الحزب.



وحضر الافتتاح كلا من احمد خالد ممدوح الأمين العام المساعد للحزب، وأحمد عبدالعزيز أمين تنظيم حزب المؤتمر بالأمانة المركزية وحازم عايش عضو لجنة القبائل العربية ومصطفى عثمان مساعد أمين التنظيم، وأيسر محمد عرفة أمين عام حزب المؤتمر بمحافظة سوهاج، وأحمد فوزي أبو بكر أمين حزب المؤتمر بمركز المنشأة، وقيادات وأعضاء حزب المؤتمر بسوهاج وقيادات مركز المنشأة.



ويواصل الحزب افتتاح مقار جديدة للحزب في عدد من المحافظات في الآونة الأخيرة، استعدادا لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.