الجمعة 26 يوليه 2019 الموافق 23 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

ثقافة المنوفية تناقش التغذية السليمة لذوي الاحتياجات الخاصة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:04 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
طباعة
ads
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنوفية، حيث أعد بيت ثقافة بركة السبع محاضرة بعنوان "التغذية السليمة لذوي الاحتياجات الخاصة" بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة بركة السبع، حاضرتها إسراء حسب الله اخصائي تخاطب وتعديل سلوك، وتحدثت فيها عن أن التغذية السليمة من أهم الوسائل التي تساعد علي نمو الطفل المصاب وتطوره بشكل اقرب إلي الطبيعي، كما أنها تساعد في تحسين نمو العقل وتحسن من سلوكيات الشخص، ومن أبرز أسس التغذية السليمة الحد من السكر المكرر والحرص علي تناول الدهون الصحية وشرب الماء بكثرة، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بسمادون ورشة حكى للأطفال بعنوان "الاتحاد قوة" تحت إشراف مسؤل النشاط تناولت فيها الحديث عن الترابط وعدم التفرقة والتعاون فى الأمور التى تعود على الجميع بالنفع.

أعد بيت ثقافة تلا ندوة مكتبية لمناقشة كتاب بعنوان "حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيق" تأليف جاك دونللى، ألقاها عزت خليل، تحدث فيها عن مفهوم حقوق اﻹنسان والاعتماد المتبادل عدم القابلية للتجزئة، وأشار في حديثه إلى الموازنة بين التنمية وحقوق الإنسان العالمية، كما أعد بيت ثقافة الباجور مناقشة كتاب للطفل عن "قابيل وهابيل" تأليف أحمد بهجت، دارت المناقشة حول روايات العهد القديم عن قابيل وهابيل وأنّهما أوّل ما ولد لآدم عليه السّلام من الأولاد وقد كان كلّ منهما يمتهن مهنة، فكان قابيل يعمل في الزّراعة وكان هابيل يعمل في رعي الأغنام، وقد كان تقديم القرابين لله تعالى في وقتها تعبيرٌ عن سعي الإنسان للتّقرب إلى الله تعالى كما أنّ قبول تلك القرابين أو رفضها كان مؤشّرًا على صلاح العبد وتقواه، وتخلل المناقشة مسابقة ثقافية للأطفال في المعلومات العامة والتي لاقت تفاعل كبير من الأطفال وذلك تحت اشراف مسؤل النشاط.

عقدت محاضرة بعنوان وعى المجتمع للزيادة السكانية بمركز شباب الباجور حاضرها محمد عبد الله عيسى موظف بمجلس مدينة الباجور، وتحدث عن أسباب الزيادة السكانية وسبل التعامل مع هذه الزيادة وطرق الحل والدعم للحد من هذه الأزمة، كما أقام بيت ثقافة الشهداء لقاء أدبي تضمن محاضرة بعنوان "دور الثقافة والمثقفين في مواجهة التطرف والإرهاب الفكري" ألقاها القاص هيثم الشرابي، وبدأ حديثه عن ثقافة المجتمع والثقافات الوافدة والمتغيرات التي فرضت على المجتمع المصرى منذ نهضة الهجرة إلى الخليج العربي والثقافات الداخلية على مجتمعنا ودور المثقفين في علاج ومواجهة الإرهاب بالفكر والتنوير الثقافي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

مصرع شخصين فى معركة ثأرية عقب صلاة الجمعة بأسيوط

منذ يوم

مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة خالد جلال لـ"الأهلى" فى مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

ads

الصور

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

image description

انهيار يسرا في عزاء والدتها بحضور عمرو أديب وفيفي عبده

image description

نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي

image description

بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5

image description

مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى

ads

الأكثر قراءة

العثور على جثة داخل فيلا "الننى" فى المحلة

يسرا وإلهام شاهين تعتديان على محررة "الدستور"

محمود علاء يرد على شكوى لاعبي الزمالك ضده

"العاملين المرافق": صرف العلاوة وفقا لقانون قطاع الأعمال

ستوديو

أديب عما حدث في جنازة فاروق الفيشاوي: "الإخوان علمونا قلة الأدب"

تعرف على موقف خماسي الأهلي المعارين للجونة (فيديو)

توفيق عكاشة: الدعم السبب الرئيسي في تراجع التعليم والصحة

رئيس الاتحاد السكندري يكشف عن التعاقد مع حارس الزمالك (فيديو)

ads

رياضة

الزمالك يحصل على استغناء محمد عواد

حسام البدري يصدر بيانًا بشأن تدريب الزمالك

دي روسي ينضم إلى بوكا جونيورز

بسبب رونالدو.. يوفنتوس يغضب جماهير كورية الجنوبية

الرئيس نيوز

تفاصيل جولة "عبد العال" الإفريقية الناجحة

لقطات نادرة للحظات الأولى بعد تأميم قناة السويس

أول تعليق من البدري على أنباء قيادته الزمالك

ترامب: سنتخذ «إجراء مضادا كبيرا» بحق فرنسا لفرضها ضرائب على شركات الإنترنت الأمريكية

منوعات

جزيرة يونانية تدفع لك ولعائلتك للعيش فيها

انخفاض طفيف في درجات الحرارة في أوروبا

بشاير الخير.. خطوت زراعة نخيل "البارحى" (فيديو)

إندونيسيا تشدد القيود على استيراد النفايات البلاستيكية

كشكول

ننشر شروط دخول امتحان "سمر كورس" بجامعة الأزهر

بالصور.. تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة بسوهاج

صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الوادي

"التعليم": انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من تدريب المعلمين على المنهج الجديد

إسلام سياسي

معارك شرسة بين البيشمركة وداعش في شنكال بالعراق

دوريات من التحالف الدولي على الحدود التركية السورية

مطالب إخوانية بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في فساد قادة الجماعة

غضب إخواني من محاولات داخلية لإغلاق قنوات الجماعة بتركيا

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
عُقَد المدهش الذى جسد نفسه على الشاشة
د. محمد عفيفي
يوسف شاهين.. مسلم ولا مسيحي ولا كافر؟!
مؤمن المحمدي
قلب الأسد
د.أحمد الخميسى
كيف اختار «جو» والدى لدور الشيخ يوسف فى «الأرض»؟
المزيد

الثقافة

لقاءات شعرية وورش فنية بثقافة أسيوط

ثقافة المنوفية تناقش التغذية السليمة لذوي الاحتياجات الخاصة

أنشطة فنية وثقافية متنوعة بالقليوبية (صور)

"حقوق الطفل فى المواثيق الدولية".. محاضرة بثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك