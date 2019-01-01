ثقافة المنوفية تناقش التغذية السليمة لذوي الاحتياجات الخاصة

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنوفية، حيث أعد بيت ثقافة بركة السبع محاضرة بعنوان "التغذية السليمة لذوي الاحتياجات الخاصة" بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة بركة السبع، حاضرتها إسراء حسب الله اخصائي تخاطب وتعديل سلوك، وتحدثت فيها عن أن التغذية السليمة من أهم الوسائل التي تساعد علي نمو الطفل المصاب وتطوره بشكل اقرب إلي الطبيعي، كما أنها تساعد في تحسين نمو العقل وتحسن من سلوكيات الشخص، ومن أبرز أسس التغذية السليمة الحد من السكر المكرر والحرص علي تناول الدهون الصحية وشرب الماء بكثرة، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بسمادون ورشة حكى للأطفال بعنوان "الاتحاد قوة" تحت إشراف مسؤل النشاط تناولت فيها الحديث عن الترابط وعدم التفرقة والتعاون فى الأمور التى تعود على الجميع بالنفع.



أعد بيت ثقافة تلا ندوة مكتبية لمناقشة كتاب بعنوان "حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيق" تأليف جاك دونللى، ألقاها عزت خليل، تحدث فيها عن مفهوم حقوق اﻹنسان والاعتماد المتبادل عدم القابلية للتجزئة، وأشار في حديثه إلى الموازنة بين التنمية وحقوق الإنسان العالمية، كما أعد بيت ثقافة الباجور مناقشة كتاب للطفل عن "قابيل وهابيل" تأليف أحمد بهجت، دارت المناقشة حول روايات العهد القديم عن قابيل وهابيل وأنّهما أوّل ما ولد لآدم عليه السّلام من الأولاد وقد كان كلّ منهما يمتهن مهنة، فكان قابيل يعمل في الزّراعة وكان هابيل يعمل في رعي الأغنام، وقد كان تقديم القرابين لله تعالى في وقتها تعبيرٌ عن سعي الإنسان للتّقرب إلى الله تعالى كما أنّ قبول تلك القرابين أو رفضها كان مؤشّرًا على صلاح العبد وتقواه، وتخلل المناقشة مسابقة ثقافية للأطفال في المعلومات العامة والتي لاقت تفاعل كبير من الأطفال وذلك تحت اشراف مسؤل النشاط.



عقدت محاضرة بعنوان وعى المجتمع للزيادة السكانية بمركز شباب الباجور حاضرها محمد عبد الله عيسى موظف بمجلس مدينة الباجور، وتحدث عن أسباب الزيادة السكانية وسبل التعامل مع هذه الزيادة وطرق الحل والدعم للحد من هذه الأزمة، كما أقام بيت ثقافة الشهداء لقاء أدبي تضمن محاضرة بعنوان "دور الثقافة والمثقفين في مواجهة التطرف والإرهاب الفكري" ألقاها القاص هيثم الشرابي، وبدأ حديثه عن ثقافة المجتمع والثقافات الوافدة والمتغيرات التي فرضت على المجتمع المصرى منذ نهضة الهجرة إلى الخليج العربي والثقافات الداخلية على مجتمعنا ودور المثقفين في علاج ومواجهة الإرهاب بالفكر والتنوير الثقافي.