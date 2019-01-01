أمانة حزب "المؤتمر" بسوهاج تعقد اجتماعًا تنظيميًا للأعضاء

عقدت أمانة حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج بحضور قيادات حزب المؤتمر بالأمانة المركزية، وجاء الاجتماع بناء على توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، والنائب أحمد حلمي الشريف نائب رئيس الحزب، والنائب كمال الوحيلي مساعد رئيس الحزب.



وحضر الاجتماع كلا من أحمد خالد ممدوح الأمين العام المساعد للحزبن وأحمد عبد العزيز أمين تنظيم حزب المؤتمر بالأمانة المركزية، وحازم عايش عضو لجنة القبائل العربية، ومصطفى عثمان مساعد أمين التنظيم، وأيسر محمد عرفة أمين عام حزب المؤتمر بمحافظة سوهاج، وأحمد فوزي أبو بكر أمين حزب المؤتمر بمركز المنشأة وقيادات وأعضاء حزب المؤتمر بسوهاج وقيادات مركز المنشأة.



ويواصل الحزب استعدادته في عدد من المحافظات في الآونة الأخيرة، لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.