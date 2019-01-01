روما: الحوار مستمر بين إيطاليا وأمريكا حول الأزمة الليبية

قال السفير الإيطالي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أرماندو فاريكيو، إن الحوار بين روما وواشنطن بشأن الأزمة الليبية مستمر بصورة وثيقة.



جاء تصريح فاريكيو على هامش أعمال مؤتمر السفراء الإيطاليين في روما، حسبما نقلت قناة 218 الليبية، مساء اليوم.



وأضاف فاريكيو، أن بلاده والولايات المتحدة الأميركية تدركان أن حل الأزمة الليبية لا يتعلق فقط بالدول المجاورة مثل إيطاليا، بل بالاستقرار الدولي.



وأكد أن المشير خليفة حفتر قائد مهم ومكون أساسي ويمثل جزء من البلاد.



ونوه السفير الإيطالي بأن ما تم استيعابه من الأحداث الأخيرة هو أنه لا أحد وحده في ليبيا ولا خارجها، بوسعه حل المشكلة، بل ينبغي أن يعمل الجميع معا لتجاوز الأزمة.