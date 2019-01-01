أنشطة فنية وثقافية متنوعة بالقليوبية (صور)

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية عددا من الفاعليات الثقافية والفنية، حيث نفذ قصر ثقافة بهتيم ورشة رسم حر للأطفال، واستمرت بالمكتبة العامة بقصر ثقافة بنها فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بطلاب قسم المكتبات والمعلومات.



وتناول المدرب تعريف مفهوم تنمية المقتنيات عن طريق دراسة مجتمع المستفيدين من المكتبة ووضع سياسة تنمية المجموعات المكتبية واختيارها وتزويدها وتقييمها فى كل ما تقتنيه المكتبات أو مراكز المعلومات من مواد مكتبية سواء كانت مطبوعة كالكتب والدوريات والتقارير العلمية والرسائل الجامعية ووثائق المؤتمرات أو غير مطبوعة.



كما نظّم بيت ثقافة سنديون ورشة حكي للتعريف بمخاطر الإرهاب، بينما نفذت مكتبتي الطفل والشباب بكفر طحلة والطفل بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة صلصال، بينما نظم بيت ثقافة القلج ورشة رسم للأطفال أعقبها معرض خاص بنتاج هذه الورشة، واستأنف بيت ثقافة طوخ ورشة لعمل ماكيت الكعبة المشرفة وورشة حكي بالتعاون مع جمعية صناع الحياة، كما ناقشت مكتبة باسوس كتاب "تاج محل"، ونظّم بيت ثقافة قها ورشة فنية للرسم باستخدام سيقان نبات القمح، بجانب استمرار قصر ثقافة الطفل ببنها فى تقديم الدورة التدريبية المُقامة بنادي تكنولوجيا المعلومات تمهيدي ICDL لذوي الإحتياجات الخاصة حاضرها الدكتور هاني أبو الفتوح والتي يستفيد منها 18 متدربا بالتعاون مع كلية التربية النوعية جامعة بنها.



وناقشت مكتبة الطفل بقصر ثقافة كفر شكر كتاب "لمن هذه الأقدام" تأليف بيج هول، يتضمن الكتاب مجموعة من الصور الخاصة بأقدام الحيونات والطيور مع شرح مبسط لها، كما عقد نادي تكنولوجيا المعلومات محاضرة بعنوان "أساسيات استخدام برنامج Access لإنشاء قاعدة البيانات".