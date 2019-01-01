السيطرة على مشاجرة داخل أحد المعارض بمدينة نصر

سيطرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن على مشاجرة نشبت بين عدد من العاملين داخل أحد المعارض بمدينة نصر.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب مشاجرة داخل معرض لعدد من الشركات بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن مشادة كلامية بين عدد من ممثلى الشركات على عميل تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كلا منهم على الآخر وتم تحطيم عدد من الكراسى والطاولات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.