أسرة الننى تكشف تفاصيل جديدة حول العثور على جثة في فيلا اللاعب

أكد مصدر داخل أسرة اللاعب محمد الننى، أن والده يزور الفيلا بشكل دورى مرة أسبوعيا علي الأقل، لكنه في آخر زيارة له فوجئ أثناء دخوله من الباب الخارجي بوجود جثة لشخص في العقد الرابع من العمر مُتحللة.



وتلقى اللواء سعيد شكرى مدير مباحث مديرية أمن الغربية إخطارا من العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بورود بلاغ من المواطن ناصر الننى والد الكابتن محمد الننى بعثوره على جثة شخص متحللة داخل فيلا ملك نجله - تحت الإنشاء.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة للص صُعق أثناء محاولته سرقة أسلاك الكهرباء.



وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.