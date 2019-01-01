"حقوق الطفل فى المواثيق الدولية".. محاضرة بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقام بيت ثقافة فيصل محاضرة بعنوان "حقوق الطفل فى المواثيق الدولية" حاضرها محمد التمساح.



وأكد "التمساح" خلال المحاضرة، بأن حق الطفل مُقر وثابت في جميع الديانات والشرائع والأنظمة وعند مختلف الشعوب والأمم والحضارات لأنه مرتبط بأمر فطري من الله تعالى في قلوب ونفوس الأباء والأمهات، وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 بجملة مختصرة عن حقوق الطفل فنص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة على أن للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين وينعم الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية، سواء كانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية، فاللطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية، ويجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي، وأن يكون مؤهلًا للنمو الصحي السليم، ولهذه الغاية يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده، وللطفل حق في القدر الكافي من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية.