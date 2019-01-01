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الزمالك يحصل على استغناء محمد عواد
الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:51 م
محمد عواد
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توصل مسؤولو نادي الزمالك إلى اتفاق رسمي مع الإسماعيلي للحصول على خدمات محمد عواد حارس مرمى الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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