انتشال 62 جثة لمهاجرين غرق قاربهم قبالة سواحل الخمس الليبية

انتشل الهلال الأحمر الليبي اليوم الجمعة جثث 62 مهاجرا كان غرق مركبهم أمس الخميس، قبالة الساحل شرق العاصمة طرابلس.



وقال عبد المنعم أبو صبيع، مسؤول فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر في الخمس: إن فرقنا قامت بانتشال 62 جثة لمهاجرين من مساء أمس حتى ظهر اليوم الجمعة.



وأضاف، الجثث لا تزال تطفو على الشاطئ بصورة مستمرة، ولا يمكن إحصاء العدد الكلي لها.



وأكد المسؤول أن العملية ستتواصل مساء الجمعة وربما لغد السبت لاستكمال عمليات انتشال جثث المهاجرين.



وغرق قارب خشبي كان يقل 250 مهاجرا شمال مدينة الخمس الساحلية، ما أدى إلى فقدان 115 مهاجرا مقابل إنقاذ 143 آخرين وانتشال جثة واحدة.



