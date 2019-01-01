بدء تدريب الأئمة بالهيئة الوطنية للإعلام.. غدًا

يبدأ غدًا السبت، تدريب المجموعة الأولى بدورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام حيث سيتم تدريب عدد خمسة عشر من الأئمة على مدار أسبوع.



وصرح حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها، والتي تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الأوقاف والتعليم العالي، حيث تشارك الهيئة الوطنية للإعلام في التدريب العملي للأئمة على فنون الإلقاء واكتساب مهارات الحديث بالراديو والتلفزيون بهدف صقل المهارات الإعلامية لديهم، والتي تمكنهم من إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الأخر في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب وتسهم بشكل إيجابي في تجديد الخطاب الديني.



وأعرب حسين زين عن تفاؤله بأن تؤتي هذه الدورة ثمارها وتحقق أهدافها بوجود دعاة على قدر كبير من الخبرة في التناول الإعلامي لتعاليم الدين وإيصال رسالة صحيحة للمستمع وللمشاهد، كما أضاف زين أن نجاح هذه التجربة الأولى سيدعم بالتأكيد استمرارية عقد تلك الدورات.



وسوف يتم تدريب الأئمة بالوطنية للإعلام من خلال معهد الإذاعة والتلفزيون على فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال، وأيضًا تدريب عملي علي المقابلة التلفزيونية والإدارة الحرفية للوقت على الشاشة، والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات والتدريب على كيفية تعميق الصورة الذهنية الإيجابية من خلال تفاعل الصوت والصورة والثبات الانفعالي، كما تعقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل استديوهات الوطنية للإعلام.