"تنمية المشروعات" يستعرض استراتيجية برنامج الارتقاء الحضري.. الاثنين المقبل

ينظم جهاز تنمية المشروعات مؤتمر صحفي ولقاء إعلامي موسع، الاثنين المقبل، لاستعراض استراتيجية، ونتائج برنامج الارتقاء الحضري، بالمناطق غير المخططة، والذي يقوم الجهاز، بتنفيذه بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها المعنية.



يشارك بالمؤتمر، نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحافظي القاهرة والجيزة وممثلي الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية.



وسيشمل عرض كامل لخطة الدولة التي يشارك فيها جهاز تنمية المشروعات للنهوض بالمناطق العشوائية.



ويقوم الجهاز بتقديم برامج متخصصة لإكساب أصحاب المشروعات والعاملين فيها المعرفة والمهارة ليصبحوا كفاءات واعدة تعمل على تطوير مشروعاتها وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية.​



كما يقوم بتنفـيذ العديد من البرامج القومـية للتشغـيل والتي تعمل على تعزيـز مبادرات الأعـمال وتشجيع الشباب على العمل الحر، والنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها وتنميتها علميًا واجتماعيًا واقتصاديًا، كذلك تنفيذ البرامج المعنية بتفعيل مفهوم الدمج المجتمعي للمناطق الجغرافية الأكثر احتياجا وللفئات المجتمعية الأكثر تهميشا.