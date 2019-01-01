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الثقافة

أنشطة فنية متنوعة بثقافة جنوب سيناء

الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:25 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة جنوب سيناء تقديم فعالياتها الثقافية والفنية، احتفالا بذكرى ثورة يوليو.

وعقد بيت ثقافة دهب بمقر الشؤون الاجتماعية محاضرة تثقيفية بعنوان " ثورة ٢٣ يوليو" ألقاها محمد النورى موجه بالتربية والتعليم، تناول خلالها الثورة من حيث التعريف والمفهوم، موضحًا الأسباب التي أدت إلى قيامها، ومؤكدا على تحقيقها لأهدافها، ومعرفا النتائج التي ترتبت عليها.

بينما أعد قصر ثقافة شرم الشيخ جلسة قراءة حرة للأطفال من رواد الموقع، أعقبها عرض فيلم لنادى سينما الأطفال بعنوان "ألف نهار ونهار" بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء.

وعقد قصر ثقافة طور سيناء بمدرسة طه حسين الإبتدائية بالطور العاصمة، محاضرة تثقيفية بعنوان "البترول واهميتة"، ألقاها ممدوح الحصرى بالتربية والتعليم، وبحضور عدد من رواد النشاط الصيفي بالمدرسة، تناول خلالها مقدمة عن أصل البترول وكيف يتكون وكيفية استخراجه، موضحًا مشتقات البترول والبتروكيماويات وأهميتها، ومؤكدا على مستقبل البترول فى العالم.

وتلاها محاضرة تثقيفية بعنوان "مقومات التنمية فى سيناء" ألقاها دكتور أحمد بدير رئيس نادي الأدب المركزى ومدير إدارة الطور الأزهرية، تحدث خلالها عن محور قناة السويس من بورسعيد شمالا حتى السويس جنوبا، والمحور الشمالى للزراعة على مياه ترعة السلام والمحور الجنوبى الغربى حتى طور سيناء، مؤكدًا على أهمية تلك المحاور فى تنشيط الإقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي لمصر.
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