غدًا.. محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، غدا السبت، محاكمة صاحب مكتب مقاولات وابنته الطالبة، و6 آخرين فى اتهامهم بقتل الشاب بسام أسامة محمد بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل طالب الرحاب".

وأحال المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، "أشرف.ح" 55 سنة صاحب مكتب مقاولات وابنته"حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد.ي.ا" 20 سنة "سائق" و"باسم.م.ن" رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير و"سيد.ر.ع" وشهرته "سيكا" 40 سنة سائق و"مجدى.ع.ا" 40 سنة "سفرجي" و"وليد.ح.م" 32 سنة "سائق" وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل "محبوسين" إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الطالب بسام أسامة محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عقدوا العزم على قتل المجنى عليه، إثر خلاف بينه والمتهم الأول، لكشف المجنى عليه تزوير المتهم بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائى صادر ضده، واستأجروا شقة سكنية فى الرحاب واستدرجوا المجنى عليه إليها عن طريق المتهمة الثانية خطيبته، واشتركوا جميعًا فى قتله وأخفوا جثته بدفنها فى حفرة أعدها المتهم الأول بالشقة الكائنة بالطابق الأرضى، وسرقوا ما بحوزته من متعلقات عقب الواقعة.