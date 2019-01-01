"ثورة يوليو في ذكراها" بثقافة الإسماعيلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة المتنوعة بثقافة الإسماعيلية بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو.



حيث نظم بيت ثقافة طفل القنطرة شرق حوار ثقافى بعنوان "ثورة يوليو فى ذكراها" أدار الحوار مسئول الثقافة العامة بالموقع وتحدثت عن أسباب الثورة - أحداثها - مبادئها - نتائجها، كما أقام نادى أدب الطفل بالقنطرة شرق محاضرة بعنوان "أحداث ثورة يوليو" لهيثم عمران، بالإضافة إلى الاستماع لمواهب الأطفال فى الشعر والغناء والأداء المسرحى.



وأعدت مكتبة القصاصين ورشة رسوم للأطفال عن ثورة 23 يوليو، بالإضافة إلى عقد محاضرة بعنوان "يعنى ايه كلمة وطن" للواء طه عمار بالإدارة الزراعية بالقصاصين.



كما نظت مكتبة أبو صوير معرض كتب عن الثورات فى تاريخ مصر الحديث.