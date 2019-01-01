"التهرب الضريبي" تحفظ التحقيقات مع الراحل فاروق الفيشاوي

أصدرت نيابة التهرب من الضرائب برئاسة المستشار وائل نجم المحامي العام الأول قرارا بحفظ التحقيقات مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بعد سداده مبلغ 160 ألف جنيه باقي مستحقات الضريبة من مبلغ 380 ألف جنيه تعويض.



وكشفت تحقيقات نيابة التهرب من الضرائب، قيام الفنان فاروق الفيشاوي بالمشاركة في مسلسلات «أولاد الحلال، وعفريت القرش، وقاتل بلا أجر، وحياة شمس الأنصاري»، وكذلك دعاية عن إحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال بلغت ثلاثة ملايين و880 ألف جنيه، إلا أنه سدد المبلغ قبل وفاته وتم حفظ القضية.