وصول الفوج الأول من الحجاج الفلسطينيين إلى مكة عبر القاهرة

قال حسام أبو الرُب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إن الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية وصلت إلى مكة المكرمة، من مطار القاهرة الدولي، حسبما نشرت صحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية.



وأضاف أن الدفعة الأولى من الحجاج الفلسطينيين يبلغ عددهم 850 حاجا، وترافقهم البعثات الإدارية الإرشادية والطواقم الفنية، موضحًا أنه من المقرر أن تصل باقي الرحلات تباعا من مطار القاهرة حتى ظهر الأحد المقبل.



وتابع: "من المقرر انطلاق الرحلات صباح يومي السبت والأحد المقبلين، ومن المتوقع وصولهم إلى المدينة المنورة عصر يومي الأحد والإثنين المقبلين، وسبقتهما البعثة الإدارية لتكون في استقبالهم"، مؤكدًا جهوزية الطواقم المختلفة للقيام بمسؤلياتها باستقبال الحجاج منذ لحظة خروجهم حتى وصولهم الديار الحجازية.