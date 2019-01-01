ضبط 7 سائقين بتهمة تعاطي المخدرات بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة أمنية موسعة، لفحص قائدى السيارات الذين يتعاطون المخدرات بمختلف الأكمنة، ويأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع.



وذلك لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام.



حيث تم إجراء الفحص لحوالى 100 قائد سيارة خلال هذا الأسبوع، بكمينى غرب أسوان، ونقطة تحرير كيما، وأسفرت نتائج الفحص عن ضبط 7 حالات منهم إيجابية لتعاطى مخدر(الحشيش، والبانجو).



وحررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.