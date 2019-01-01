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الثقافة

أمسية شعرية فى حب الوطن بثقافة بني سويف

الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:05 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف.

حيث نفّذ بيت ثقافة اهناسيا المدينة ورشة فنية فوم، كما قدّم بيت ثقافة ابو سليم عرض مسرح عرائس قفازات عن الشجاعة عن قصة من كتب الأطفال لحيوانات المزرعة التي تتحدث عن الأسد وشجاعته والقوة التي يمتاز بها في مطاردة الأعداء للغابة والحفاظ على حيوانات الغابة من أي عدو.

كما عقدت مكتبة النادي الرياضي حلقة نقاشية عن "أخلاقنا وإعلاء قيمة التسامح"، تناولت أن الأخلاقيات في كل مجتمع هي إنتاج تطور تاريخي وحضاري، فهي ضرورية في تكوين المجتمع وفي الاستقرار والمحافظة على حياته الاجتماعية، وقد طالبت كل الأديان السماوية الإنسان بأن يتصف بالأخلاق الحميدة فهي سمة من سمات الصالحين والمتقين ومن أمثلة هذه الأخلاق الحميدة (التسامح) فقد دعا القرآن الكريم والسنة النبوية إلى التسامح فقال رسول الله (ص) "رحم اللّه رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى واذا اقتضى" فالتسامح من سمات الحضارة الإسلامية فهو العفو عن المسئ والتجاوز عن أخطاءه.

نظمت مكتبة سمسطا أمسية شعرية في حب الوطن للشاعر خالد العطار الذي تحدث عن الوطن تلك الكلمة البسيطة التي لا تتعدّى حروفها الثلاثة أحرف، ولكنها في الوقت نفسه تحمل معاني ودلالات كبيرة وعظيمة لا يُمكن تصورها، فهي كلمة فخر واعتزاز وهي الهوية التي يحملها الإنسان أينما كان وفي أي زمان وجد فالوطن هو المكان الذي نشأ فيه الفرد وشبّ على ثراه وترعرع بين جنباته وأثّر على سلوكه وطباعه، ولا شك في أن حب الوطن من الأمور الفطرية التي جُبل الإنسان عليها لما له من فضل عليه في تربيته وتنشئته وتغذيته وحمايته، كما تضمنت الأمسیة إلقاء قصائد في حب الوطن للشاعرين شريف صلاح ووائل سيد.

أقام بيت ثقافة ابو صير الملق محاضرة عن "تأميم قناة السويس" ألقاها محمد سمعان تحدث خلالها عن تأميم القناة كأحد نتائج ثورة يوليو وعن أهمية التأميم بالنسبة للشعب المصري ونظرة المجتمع العالمي لمصر قبل التأميم وبعد التأميم.
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