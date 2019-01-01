حسام البدري يصدر بيانًا بشأن تدريب الزمالك

نفى حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز المستقيل، نيته تولي تدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.



وقال البدري في بيان: "خلال الأيام الأخيرة تداولت وسائل الإعلام المختلفة أمورًا خاصة بتوقيعي على عقود لتدريب نادي الزمالك.. أؤكد أن هذا لم يحدث، واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع.. وإذا تمت مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك والذي أكدت خلالها أن النادي الأهلي ونادي الزمالك أحق بأبنائه.. وأُعيد وأكرر ذلك".



وأضاف: "أؤكد أنني لم أوقع لنادي الزمالك، وأن ترشيح اسمي لنادٍ كبيرٍ مثل نادي الزمالك شرف ووسام لي، إضافة إلى أنني أكن كل التقدير إلى المستشار مرتضي منصور، ودائمًا كنت أقول إنه يسعدني أن تأتي الإشادة بي من قِبل رئيس كيان كبير كنادي الزمالك.. ويبقي أن أؤكد أنني أرجو من الجميع تحري الدقة والحقيقة".



وكانت تقارير صحفية أشارت إلى اتفاق مجلس إدارة نادي الزمالك مع حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي، على تولي المسؤولية الفنية للنادي الأبيض، بداية من الموسم الجديد.



وقالت التقارير إن البدري وضع شرطًا أساسًا لقبول عرض الزمالك، يتمثل في عدم التدخل أو الحديث في الأمور الفنية نهائيًا من جانب الإدارة، على أن يتم حسابه بعد نهاية الموسم.



ويخوض الزمالك مواجهة منتظرة أمام الأهلي، الأحد المقبل، في ختام بطولة الدوري المصري على استاد برج العرب قبل بدء موسمه الجديد.



وخسر الزمالك لقب الدوري لصالح الأهلي خلال الأيام الماضية.