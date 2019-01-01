وزير داخلية إيطاليا يرفض رسو زورق لخفر السواحل يقل مهاجرين

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الجمعة إنه لن يسمح برسو زورق لخفر السواحل الإيطالي يقل 135 مهاجرا حتى يوافق الاتحاد الأوروبي على استقبالهم.

وأنقذ الزورق جريجوريتي المهاجرين أمس الخميس من قاربين قبالة مالطا لكنه ينتظر أوامر بشأن الوجهة التي سينقلهم إليها.

وقال سالفيني الذي يرأس حزب الرابطة اليميني المتطرف في بيان "لن أمنح أي إذن بنزولهم (من الزورق) حتى تلتزم أوروبا بقبول كل المهاجرين الذين على متنه".

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إن روما طلبت من الاتحاد الأوروبي تنسيق إعادة توزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء مضيفة أن الذراع التنفيذية للاتحاد ستسعى لتنفيذ ذلك.

وأسس سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، معظم قوته السياسية على حملة لوقف تدفق المهاجرين مما أثار احتجاجات بسبب إغلاق الموانئ الإيطالية أمام سفن المنظمات الخيرية.

وكان أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية قال أمس الخميس إن نحو 115 مهاجرا فُقدوا ويُخشى من أنهم قد غرقوا بينما أنقذ خفر السواحل وصيادون محليون 134 آخرين بعد غرق قارب خشبي قبالة سواحل ليبيا.