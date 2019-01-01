عباس يصل تونس للمشاركة في جنازة السبسي

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، إلى تونس، للمشاركة في تشييع الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".



واستقبل عباس، داخل مطار قرطاج الدولي، الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، وعدد من المسؤولين التونسيين، ويرافق أبو مازن كل من زياد أبو عمرو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس الوزراء، ومجدي الخالدي مستشار عباس للشؤون الدبلوماسية، وهائل الفاهوم سفير فلسطين لدى تونس.



وتقام مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الراحل، غدًا السبت، من قصر قرطاج إلى مثواه الأخير في مقبرة "الجلاز".



وأعلنت الرئاسة التونسية، أمس الخميس، وفاة الباجي السبسي، داخل المستشفى العسكري بتونس، بعد تدهور حالته الصحية.