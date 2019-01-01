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رياضة

بسبب رونالدو.. يوفنتوس يغضب جماهير كورية الجنوبية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:55 م
رونالدو
رونالدو
وكالات
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أغضب يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الـ8 الأخيرة الجماهير الكورية الجنوبية بسبب عدم إشراك مهاجمه ونجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة الودية ضد نجوم الدوري الكوري الجنوبي والتي انتهت بالتعادل 3-3 على ملعب "كأس العالم" في العاصمة سيول أمام 60 ألف متفرج.

وبقي رونالدو على مقاعد البدلاء طيلة المباراة متجاهلا ومدربه ماوريتسيو ساري هتافات الجماهير، التي طالبت بمشاركته في المباراة.

ووصل الفريق الإيطالي إلى كوريا الجنوبية في منتصف بعد الظهر على متن رحلة متأخرة من نانجينغ الصينية حيث خاض فريق السيدة العجوز قبل يومين ودية أمام مواطنه إنتر ميلان (3-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1).

وتأخر انطلاق المباراة التي كانت مقررة بعد 5 ساعات فقط من وصول يوفنتوس، ساعة ومنح الإسباني أوسمار باربا، لاعب اف سي سيول، التقدم لنجوم الدوري الكوري الجنوبي في الدقيقة السابعة، لكن يوفنتوس رد بعد دقيقتين بواسطة سيموني موراتوري، قبل أن يعيد البرازيلي سيسينيا، مهاجم دايغو اف سي، التقدم لنجوم الدوري الكوري في الدقيقة 44.
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