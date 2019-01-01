مقتل ضابط بالحرس الثوري الإيراني بنيران مسلحين غرب البلاد

لقي ضابط في الحرس الثوري الإيراني حتفه خلال اشتباكات مع مسلحين في محافظة ”كردستان“ غرب البلاد.



وقال بيان صادر عن الحرس الثوري، اليوم الجمعة، إن اشتباكات وقعت بين قواته ومجموعة مسلحة، في ريف مدينة سرف أباد.



ولفت البيان، إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل ضابط برتبة ”ملازم“ يعمل في الحرس الثوري.

كما أشار إلى تحييد العديد (لم يذكر عددًا) من عناصر المجموعة المسلحة، وضبط كميات كبيرة من السلاح والذخيرة.



